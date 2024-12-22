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حال الطقس يوم غد

22
DECEMBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد و يتوقع ان تتشكل السيول على الطرقات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتكون الرياح ناشطة .
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  ويؤدي الى أمطار غزيرة أحيانا مع برق ورعد وثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى  ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة  الى معدلاتها الموسمية . ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت وبين 10 و 19 في محطة طرابلس وبين  4  و 14 في زحلة .
الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر خلال النهار وتلامس ال 1800 متر ليلا . الإثنين: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد و يتوقع ان تتشكل السيول على الطرقات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتكون الرياح ناشطة . الثلاثاء:غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 وما فوق، تنحسر الأمطار خلال النهارليستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا فقليل الغيوم ليلا مع تحذير من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1700م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى .
الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد ويتحول الطقس ليلا الى غائم بسحب مرتفعة .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 20 درجة، فوق الجبال من 1 الى 7 درجات، في الداخل 19 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 40 كم/س، تشتد وتصل سرعتها لحدود ال 65 كلم/ساعة.

- الانقشاع: سيء اجمالا خاصة على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%.

- حال البحر: هائج يصل ارتفاع الموج أحيانا الى مترين.

- حرارة سطح الماء: 21درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,39    ساعة غروب الشمس: 16,34.

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