القاضية غادة عون تنفي ما يحكى عن "مشاريع مستقبلية" لها!

A + A -

نفت القاضية غادة عون ما يحكى عن مشاريع نيابية لها وكتبت على "اكس": "صباح الاوادم .الى كل الذين يخترعون لي مشاريع مستقبلية من نيابة وغيره جوابي ان هذا غير صحيح .

واضافت: حلمي كان وسيبقى نصرة الضعيف والمظلوم الذي لا سند له ؛ و النضال من اجل قيام دولة قانون ومؤسسات في بلادي تؤسس للمحاسبة للجميع دون استثناء نتخلص فيها من ثقافة الافلات من العقاب ،وتحمي بالتالي حقوق كل مواطن ؛وهو ما حاولت تحقيقه في مسيرتي المهنية رغم كل الاضطهادات هذا يكفيني فخرا".

واضافت: ولد المسيح هللويا . كل الإكرام والتمجيد للرب