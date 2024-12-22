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سطوح بيروت: لماذا عهد علينا وعليكم؟

22
DECEMBER
2024
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لأننا نؤمن أن الإنسانية هي أكبر فعل إيمان.

لأننا التزمنا أن نترجمها كما تعلمنا وكما نؤمن…
لأننا عابرون على هذه الأرض ولن يبقى منا إلا ما زرعناه…
لأننا دعاة سلام وانفتاح، وسعاة وحدة وتضامن.
لأننا في وطن نهشته الانقسامات وفرّقته الطوائف وأحبطته السياسة…
لأننا، وحتى هذه اللحظة، مؤسساتنا عاجزة عن الوقوف بجانب كل محتاج…
لأننا في “سطوح بيروت” نشكّل مجموعة من الأفراد تؤمن بأن العطاء محبة، والمحبة صلاة، والصلاة إيمان…
لأننا لا نفرّق أو نميّز حسب الانتماء السياسي أو العقائدي، أو اللون أو الجنس…
لأننا نلتمس العناية الإلهية ترافقنا وتتواجد معنا في كل قرار نتخذه رغم التحديات والصعاب، لأن هدفنا مساعدة الآخر…
لأننا هكذا تعلمنا أن نحارب الشر ونترجم إيماننا.
ولأننا لا نشعر بمعنى العيد إلا من خلال مساعدة الآخر، ولو بفلس أرملة…
كان هذا العهد بأن نكمل ما بدأناه منذ اثني عشر عامًا…
لذا، 22/12/2024 هو استحقاق كبير لنا، ونعوّل على مشاركتكم، فتتضافر الجهود، كلّ بحسب قدرته، من أجل أن نعطي أملًا لكل من هو موجوع ومتروك ومريض…

شكرًا لكل من ساعد، وسيساعد.

نحن بانتظاركم لنكون معًا رسل عطاء، ومصدر فرح، ونفحة أمل في وجه كل التحديات…

أعضاء وفريق عمل جمعية “سطوح بيروت”

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