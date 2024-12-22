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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين.

ونفى بري في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة، واسم رئيسها، وتركيبتها، وبيانها الوزاري، جازماً بأن "الرئاسة أولاً"، ومشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح.

ورفض بري التعليق على تأييد حليفه، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن "كل شيء سيتضح في الجلسة".