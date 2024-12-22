إسرائيل تعثر على بقايا حطام طائرة سقطت بسوريا في 1974

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سبوتنيك: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس السبت، بأن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على حطام طائرة سقطت بالأراضي السورية في العام 1974.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، أنه بعد مرور 50 عاما على تحطمها، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على حطام طائرة هليكوبتر تحطمت على جبل الشيخ في العام 1974.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الطائرة قد تم إرسالها لإنقاذ مجموعة من الجنود أصيبوا بصاروخ سوري، وخلال العملية نفسها، قُتل ستة جنود كانوا على متن المروحية.





وأشارت القناة إلى أنه تم جلب الجزء الذي عثرت عليه القوات الإسرائيلية إلى بلادهم قبل عدة أيام.