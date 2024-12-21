ربيع سركيس بشارة غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:

- ربيع سركيس بشارة (من مواليد عام 1976، لبناني)

الذي غادر "دار الرحمة" الكائن في محلّة عين سعادة عند الساعة 7،00 من تاريخ 20-12-2024 إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة برمانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمَين 860226-24 و860227-24 للإدلاء بما لديهم من معلومات.