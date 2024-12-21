أمطار وثلوج وعواصف رعدية.. منخفض جوّي يزور لبنان!

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طقس متقلب نسبياً يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط ، حتى بعد ظهر اليوم السبت حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بمنخفض جوّي متمركز جنوب إيطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا ويحمل معه أمطار، ثلوج ، رياح ناشطة، وعواصف رعدية ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويعود الطقس الى الاستقرار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

تحذير: من غزارة الأمطار وتشكل السيول على الطرقات خاصة ظهر يوم الأحد ومساء الاثنين.

الطقس المتوقع في لبنان:

- السبت:

غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بعد الظهر حيث يتحول الطقس تدريجياً الى غائم مع تكون للضباب على المرتفعات، تنشط الرياح اعتباراً من المساء وتشتد أحياناً لتلامس سرعتها ال ٦٥ كلم /س يرتفع معها موج البحر ، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تصبح غزيرة ليل السبت/الأحد و تكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق.

- الأحد:

غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية مع تساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرقات، تنشط الرياح وتلامس سرعتها ال ٦٠ كم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر خلال النهار وتلامس ال ١٧٠٠متر ليلاً .

- الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة خلال الفترة المسائية ويتوقع ان تتشكل السيول على الطرقات مع تساقط حبات البرد ، حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.

- الثلاثاء:

غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، تنحسر الأمطار خلال النهار ويستقر الطقس تدريجياً.