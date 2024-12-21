اسرار الصحف ليوم السبت 21 كانون الأول 2024

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الجمهورية

بدأت لائحة أسماء المرشحين ّ لاستحقاق كبير تتقلص أكثر فأكثر على رغم من استمرار ظهور بعضها في الإعلام.

أوضحت شخصيتان ظهرتا في موقع القرار ، إحداهما إقليميا والثانية أميركيا ، ما عبّرت كل منهما عنه في مسألة لبنانية حساسة

سيكشف مسؤول مخابراتي أحيل حديثا ّ إلى التقاعد في دولة عدوة، أسراراً تتعلق بتصنيع وتوريد أجهزة مفخخة تم تفجيرها خلال الحرب.

نداء الوطن

تضع دولة عربية فاعلة “فيتو” على اسمين لرئاسة الجمهورية أحدهما مدني والثاني عسكري متقاعد.

بعد إعلان رئيس الحكومة السابق تمام سلام انسحابه من السباق إلى رئاسة الحكومة، أُعيد خلط الأوراق بالنسبة إلى الترشيحات للرئاسة الثالثة.

توقفت مصادر معنية بالملف الرئاسي عند قول العماد جوزيف عون “لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحمي لبنان”، ورأت فيه رسالة إلى جهة حزبية فاعلة.

اللواء

تخطت مشكلة إعادة النازحين اللبنانيين إلى العراق بعض الإشكالات اللوجستية إلى المشكلات المالية، مما جعل الدولة تتدخل للمساهمة في حمل الأعباء!