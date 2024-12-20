جميل السيّد: الرقص على الأنقاض!!

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيّد عبر "اكس":

«أقرّت الحكومة مؤخراً تلزيم رفع الأنقاض الناتجة عن التدمير الإسرائيلي في مختلف مناطق لبنان، على أن يتم قسم من التلزيم "بالتراضي" من أجل سرعة رفع الأنقاض…

"بالتراضي"، يعني بالإتفاق مباشرة وجهاً لوجْه مع المتعهدين على السعر في العتمة ومن دون شروط موحّدة وواضحة في مختلف المناطق،

لذلك،

تراوحت عروض المتعهّدين بين ٦ و ٩ دولار عن كل متر مكعّب أنقاض، بينما يستفيد المتعهّد أيضاً من بيع الحديد المستخرج من الأنقاض…

بالخلاصة،

التحجج بالسرعة لرفع الأنقاض من دون خطة وشروط موحّدة هو باب للفوضى والهدر في التلزيم بالتراضي،

فيصبح الرقص على الأنقاض عرساً للفاسدين في دولة مفلّسة…»