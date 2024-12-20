الدفاع المدني اللبناني.. تحذير شديد!

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في إطار الإجراءات الوقائية المستمرة، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا شديدًا للمواطنين من مغبة استخدام طريق الأرز - عيناتا، بسبب الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

جاء التحذير في بيان رسمي أصدرته المديرية على حسابها عبر "أكس"، مشيرة إلى أن الضباب الكثيف والثلوج الغزيرة تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة السائقين والمارة.

المديرية العامة للدفاع المدني أكدت أن الرؤية على هذا الطريق شبه معدومة في بعض الأجزاء، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث المرورية. وأوضحت أن تساقط الثلوج بغزارة على المنحدرات الجبلية قد يؤدي إلى انزلاق المركبات وتوقف حركة السير في بعض المناطق، ما يزيد من تعقيد الوضع ويفاقم المخاطر على سلامة المواطنين.

وقد نبهت المديرية جميع المواطنين بضرورة الامتناع عن استخدام الطريق في الوقت الراهن والبحث عن طرق بديلة أكثر أمانًا، كما دعت السائقين الذين اضطروا للسير على هذا الطريق إلى توخي الحذر الشديد واتباع تعليمات السلامة المرورية.

