living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدفاع المدني اللبناني.. تحذير شديد!

20
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في إطار الإجراءات الوقائية المستمرة، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا شديدًا للمواطنين من مغبة استخدام طريق الأرز - عيناتا، بسبب الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

جاء التحذير في بيان رسمي أصدرته المديرية على حسابها عبر "أكس"، مشيرة إلى أن الضباب الكثيف والثلوج الغزيرة تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة السائقين والمارة.

المديرية العامة للدفاع المدني أكدت أن الرؤية على هذا الطريق شبه معدومة في بعض الأجزاء، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث المرورية. وأوضحت أن تساقط الثلوج بغزارة على المنحدرات الجبلية قد يؤدي إلى انزلاق المركبات وتوقف حركة السير في بعض المناطق، ما يزيد من تعقيد الوضع ويفاقم المخاطر على سلامة المواطنين.

وقد نبهت المديرية جميع المواطنين بضرورة الامتناع عن استخدام الطريق في الوقت الراهن والبحث عن طرق بديلة أكثر أمانًا، كما دعت السائقين الذين اضطروا للسير على هذا الطريق إلى توخي الحذر الشديد واتباع تعليمات السلامة المرورية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   