بيان هامّ من الأمن العام!

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، "موعد الاختبار النّفساني للمرشّحين الّذين تقدّموا بطلبات للتّطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين في الأمن العام، وذلك بتاريخ 24/12/2024 السّاعة 06:00 صباحًا، في فرع الجامعة اللبنانية- الحدث (كلية الحقوق)".

وأوضحت أنّ "لمزيد من المعلومات، يمكن: مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليميّة، أو مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت: security.gov.lb-www.general، أو الإتصال على الرّقم 1717". وطلبت إلى المرشّحين "إبراز ما يثبت هويّتهم الشّخصيّة والإيصالات المعطاة لهم، عند تقدّمهم لإجراء الاختبار".