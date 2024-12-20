باسيل يدعي على جو معلوف لنشره أخباراً كاذبة في ملف المعتقلين في السجون السورية!

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أعلن المحامي ماجد بويز أنه و‏بوكالته عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تقدم بشكوى جزائية امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه جو معلوف على خلفية نشره اخبار كاذبة زعم زوراً بموجبها بأن الموكل كذّب بقضية المعتقلين في السجون السورية وتلاعب بشعور ذويهم من اجل مآرب شخصية.

وأوضح بويز: وقد سُجلت الشكوى برقم ٣١٣١٥ /٢٠٢٤ واحيلت إلى محكمة المطبوعات.

وعلق بويز عبر حسابه على "اكس" كاتبا: "‏فعلها الوضيع وتجرأ على الشرفاء... إنه جو الكذوب يطلّ مجدداً بمشهد مختلف وبأكاذيب جديدة بحق النائب باسيل، سبق وأن ضبط متلبساً فيها بحكمين قضائيين عن محكمة التمييز... لا يشفع له تاريخ أو تجربة، ولا تسعفه مصداقية، اذ لا مروءة لكذوب، ولا وَرَعَ لسيء الخلق... الى القضاء در فهو الفيصل بيننا".