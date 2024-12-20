مسعد: أستبعد انتخاب رئيس للجمهورية في ٩ كانون الثاني

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استبعد النائب شربل مسعد "انتخاب رئيس للجمهورية في خلال جلسة التاسع من كانون الثاني إذا استمرّت الأمور على هذا المنوال"، مشيرًا إلى "غياب التوافق على اسم حتى الساعة".

ودعا في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، "الأفرقاء لقراءة التغيرات الراهنة لبناء جمهورية عادلة والاتجاه نحو الإصلاح والإعمار وضرورة اختيار رئيس جامع بعيدًا عن الاصطفافات السياسية".

وقال: "نحن منفتحون على الحوار مع جميع الكتل والمرشحين ونعمل على تقريب وجهات النظر".

وعن ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة، أكّد أنه يحتاج إلى تعديل دستوري