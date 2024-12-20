أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الأول 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الرئيس التركي رجب أردوغان بعدما صمم حملته في سورية على خلفية ملء الفراغ الذي سوف ينشأ عن الانسحاب الأميركي مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي صرّح بذلك علناً فوجئ أن عمليته في سورية تسبّبت بتغيير القرار الأميركي لجهة توسيع الانتشار في سورية وتعزيزه والسعي لبلورة مشروع سياسي أميركي خاص نحو سورية ينفصل عن المشروع التركي في المسألة الكردية وتغطية المصالح الأمنية الإسرائيلية التي تُحرج تركيا والحكم الجديد في سورية.

كواليس

يقول دبلوماسي عربي في بيروت إن هناك امتعاضاً خليجياً من الحركة اللبنانية المستعجلة من بعض الحلفاء نحو الوضع الجديد في سورية ويرون فيها تجاوزاً للشروط التي وضعها اجتماع العقبة من جهة، وتعزيز المكانة التركية على حساب الحضور العربي من جهة ثانية، إضافة لعدم إقامة اعتبار لوجود مخاوف عربيّة من عدوى حركات مشابهة في عدد من الدول العربيّة مثل مصر والأردن.

اللواء: أسرار

لغز

يجري التدقيق في مواقف كانت محسوبة على النظام السابق في سوريا، في ما خصَّ المرحلة الحالية والمقبلة، استناداً الى الأفعال لا البيانات..



همس

يحاول رئيس دولة كبرى شرقية، استثمار ما كان له من نفوذ في بلد تهاوى مؤخراً، مع الادارة الأميركية الجديدة، بدءاً من إطلاق الرهائن أو الكشف عن مصيرهم..