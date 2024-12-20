عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الأول 2024

الأخبار: "المستقبل" يعود إلى الواجهة
علماء طرابلس يحجون إلى دمشق بعد سقوط الأسد
إمتعاض مسيحي: الرئيس لا يرشحه جنبلاط
وعود الشرع خطة بلا ضمانات
الديار: غموض رئاسي وتلويح بعقوبات للضغط على معارضي عون؟!
ميقاتي للسيسي: حزب الله قد يرد على الخروقات بعد الـ 60 يوماً
اسرائيل تخطط لتفكيك سوريا: دعم حكم ذاتي للاكراد والدروز
اللواء: بورصة الترشيحات ترتفع.. والعقبات الغطاء المسيحي والتعديل والنصاب
الخروقات الإسرائيلية تطغي على قمة القاهرة.. وتعزيز الأمن في المطار وعودة الكهرباء إلى الضاحية
البناء: اتفاق غزة على نار حامية والتفاوض على برمجة ملف الأسرى.. وبيرنز على السمع / صاروخ يمني يدمر في تل أبيب… وغارات إسرائيلية على محطات كهرباء اليمن / اجتماع لجنة الإشراف على وقف النار يفشل في وقف التجاوزات الإسرائيلية جنوباً
النهار: المعارضة و"الثنائي" أمام حسم ترشيح عون لقاءات أقطاب قبل 9 كانون تبدّد الضبابية
الجمهورية: مفاجأة الرئاسة في الربع ساعة الأخير
إسرائيل تتحرك في سوريا
l'orient le jour: Profession : ramasseurs de dépouilles mortelles dans la Syrie post-Assad
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الشرع لـ«الشرق الأوسط»: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية
قال إنه يطمح بالرؤية التنموية للسعودية والخليج... وأكد أن بلاده «لن يسودها رأي واحد»
الأنباء الكويتية: سمير عساف أطلّ في بيروت من بوابة «القوات» في اليوم التالي لتبني جنبلاط ترشيح القائد
طريق قائد الجيش إلى «بعبدا» سالكة و«أصوات» المؤيدين تتوالى