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عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الأول 2024

20
DECEMBER
2024
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الأخبار: "المستقبل" يعود إلى الواجهة

علماء طرابلس يحجون إلى دمشق بعد سقوط الأسد
إمتعاض مسيحي: الرئيس لا يرشحه جنبلاط
وعود الشرع خطة بلا ضمانات

 

 

 


الديار: غموض رئاسي وتلويح بعقوبات للضغط على معارضي عون؟!
ميقاتي للسيسي: حزب الله قد يرد على الخروقات بعد الـ 60 يوماً
اسرائيل تخطط لتفكيك سوريا: دعم حكم ذاتي للاكراد والدروز

 

 

 


اللواء: بورصة الترشيحات ترتفع.. والعقبات الغطاء المسيحي والتعديل والنصاب
الخروقات الإسرائيلية تطغي على قمة القاهرة.. وتعزيز الأمن في المطار وعودة الكهرباء إلى الضاحية

 

 

 

البناء: اتفاق غزة على نار حامية والتفاوض على برمجة ملف الأسرى.. وبيرنز على السمع / صاروخ يمني يدمر في تل أبيب… وغارات إسرائيلية على محطات كهرباء اليمن / اجتماع لجنة الإشراف على وقف النار يفشل في وقف التجاوزات الإسرائيلية جنوباً

 

 

 

النهار: المعارضة و"الثنائي" أمام حسم ترشيح عون لقاءات أقطاب قبل 9 كانون تبدّد الضبابية

 

 

 

الجمهورية: مفاجأة الرئاسة في الربع ساعة الأخير
إسرائيل تتحرك في سوريا

 

 


l'orient le jour: Profession : ramasseurs de dépouilles mortelles dans la Syrie post-Assad

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الشرع لـ«الشرق الأوسط»: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية
قال إنه يطمح بالرؤية التنموية للسعودية والخليج... وأكد أن بلاده «لن يسودها رأي واحد»

 

 

 

الأنباء الكويتية: سمير عساف أطلّ في بيروت من بوابة «القوات» في اليوم التالي لتبني جنبلاط ترشيح القائد
طريق قائد الجيش إلى «بعبدا» سالكة و«أصوات» المؤيدين تتوالى

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