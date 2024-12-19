"تحرير الأرض أسهل بكثير من تحرير النفوس"... عطالله: للأسف!

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كتب النائب غسان عطالله عبر حسابه على منصة "اكس": أمضينا عشرات السنين ونحن نناضل من أجل علاقات سليمة بين دولتين، وقاتلنا لتحقيق الحرية والسيادة والاستقلال ولكي لا تكون أي هيمنة لأي دولة على لبنان وبالأخص سوريا ونجحنا بعد كل ذلك بأن نصل الى اجماع وطني حول هذا الموضوع ووصلنا الى انشاء سفارتين والى علاقات من الند للند… للأسف تبيّن أن المشكلة لم تكن بالسفارات إنما بالنفوس الضعيفة لبعض الشخصيات السياسية التي لا حيثية لها ولا رأي ولا مشروع غير من خلال الوصاية الخارجية لأنها لا تعرف معنى السيادة. تحرير الأرض أسهل بكثير من تحرير النفوس، للأسف!!!!