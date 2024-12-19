السيسي استقبل ميقاتي والوفد اللبناني... وهذا ما تمت مناقشته!

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إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء في حضور الوفد اللبناني الى اعمال القمة الـ 11 ل"منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي" التي عقدت في القاهرة اليوم.

وضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ، وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في القاهرة وجامعة الدول العربية علي الحلبي.

وفي خلال اللقاء جدد رئيس الحكومة شكر الرئيس السيسي على وقوفه الدائم الى جانب لبنان في كل المحافل العربية والدولية وعلى نصرة قضاياه المحقة.

كما تم البحث في المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها.

وفي نهاية الاجتماع اكد الرئيس ميقاتي تمنيات لبنان لمصر وشعبها بدوام الازدهار والنجاح.