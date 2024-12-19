اليكم آخر مستجدات رفع الأنقاض في حي الجلاحية ببلدة الخيام

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تابع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، سير العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، لرفع الأنقاض في حي الجلاحية ببلدة الخيام، دون التمكن خلال ساعات النهار من العثور على أي مفقودين. وستستكمل غداً عمليات البحث والمسح الميداني الشامل إلى حين العثور على جميع المفقودين.