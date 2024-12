"سطوح بيروت" تطلق المبادرة الميلادية "عهد علينا وعليكم" لجمع التبرعات في 22 الحالي

A + A -

تطلق جمعية "سطوح بيروت"، كعادتها في الزمن الميلادي المجيد، مبادرة بعنوان "عهد علينا وعليكم"، هدفها جمع التبرعات مباشرة من مكاتبها في الاشرفية في أجواء ميلادية، بحفل يبدأ في الثانية عشرة ظهر 22 الحالي، ويستمر حتى منتصف الليل.

وأشارت الجمعية في بيان، الى أن "الجهود ستتضافر لدعم 10 حالات تضمّ أطفالا وشبابا وكهولا من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية.

وحالات الجمعية لهذه السنة هي:

عماد الشحيمي (5 سنوات) من منطقة سعدنايل، طفل مليء بالحياة، يقاوم مرض السرطان (اللوكيميا) ليحافظ على حياته.

هاني عودة (6 سنوات) من صور، يخوض معركة ضد ورم سرطاني في أسفل عضلة البطن (ساركوما العضل).

العم غارو (90 عامًا) وزوجته جانيت (86 عامًا)، قصة عمر طويلة مع "سطوح بيروت" واليوم هما بحاجة الى مأوى.

شربل زيادة (19 سنة) من جورة الترمس، يعاني من التوحد الشديد والسمنة المفرطة التي كانت تحد من حياته، لكن يظل مفعمًا بالأمل سالي زيادة (17 سنة)، شقيقة شربل، تعاني من التوحد الشديد والصرع.

رانيا قيماز (46 عامًا)، سيدة مثقفة تواجه مرضين نادرين هما الكهرباء بالدماغ والتصلب اللويحي المتعدد، لكنها تظل مصدر أمان لعائلتها.

آمال عيد (62 عامًا) من جديتا، امرأة شجاعة تكافح مرض السرطان الذي بدأ من الثدي وانتشر إلى الجهاز الهضمي، وزوجها ضاهر يعاني من مشاكل في القلب

ياسمينا حسيني (7 سنوات) من دورس ببعلبك، فتاة صغيرة تواجه السرطان ببسالة، فقدت عينًا لكنها لم تفقد حبها للحياة.

كريستينا عيد (13 عامًا) من الدامور، تعرضت لنقص الأوكسجين عند الولادة مما أثر على قدرتها الحركية، وخضعت لعملية جراحية أثرت على دماغها، وهي الآن على كرسي متحرك.

جورج شمّاس (81 عامًا) من مرجعيون، رجل مسن فقد رزقه بسبب الاحتيال من أقرب الناس.

تالا سعيد (4 سنوات) من كسروان، تواجه مرض اللوكيميا بكل شجاعة رغم صغر سنها".

وحددت وسائل التبرع كالاتي:

1. Visit: www.stouhbeirut.org and surf to Donate Now

2. Money transfer through any of OMT branches all over Lebanon (Receiver name: STOUH BEIRUT)

Or by using the OMT pay application without any additional fees:

Receiver: +96170388389

3. BLOM Bank

swift: BLOMLBBX

IBAN: LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615

Beneficiary: 3a Stouh Beirut

4. Les Toits de Beyrouth - France :

* Titulaire :

Association Les Toits Beyrouth

Société Générale

PARIS RASPAIL

IBAN: FR76 3000 3027 3700 0500 4864 111

BIC-Adresse SWIFT: SOGEFRPP