living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ ترشيح جنبلاط الرئاسي لا يحجُب ضبابية المشهد... والمرشحون على اللوائح الخارجية والداخلية يواصلون تحركهم

19
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في سباق الأمتار الأخيرة رئاسياً، تحريك متزايد وقنابل يرميها كل طرف، سعياً لتعزيز موقعه في المعادلة الجديدة التي لم تتوضح معالمها بعد. فالمشهد الرئاسي لم يرسُ بعد على برّ التوافق المنشود، على الرغم من القنبلة الترشيحية التي ألقها وليد جنبلاط بالأمس دعماً لقائد الجيش العماد جوزف عون، ما يبقي الصورة بالغة الضبابية، بعيداً من التضخيم اللبناني المعتاد.

فالكتل الأساسية لم تقل كلمتها بعد، وإن تصاعدت التسريبات الإعلامية من هنا وهناك، وكذلك الدعم النيابي الفردي لجوزف عون. والمرشحون الرئيسيون على اللوائح الخارجية، والداخلية، يواصلون تحركاتهم، كما فعل اليوم المصرفي سمير عساف الذي زار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. أما المرشح المدعوم من الثنائية الشيعية سليمان فرنجية، فقد أكد أمس استمراره في الترشح، رابطاً الإنسحاب ضمنياً وعلناً بتوفر البديل ذات الحيثية المسيحية الواضحة، مطالباً ب"رفيق الحريري" ماروني مسيحي، في زمن الحاجة إلى المشاريع المالية والإقتصادية.

وفي الميدانيات الجنوبية، تتواصل الإختراقات الإسرائيلية من دون وجود رد واضح، وخاصة من القوى التي تصنّف نفسها "سيادية"، بعدما اخترقت الدبابات اليوم بلدة بني حيان الحدودية في قضاء مرجعيون، وفي ظل استمرار عمليات التمير والتجريف في أكثر من بلدة وبينها الناقورة.

أما الوضع السوري، فلا يزال تحت المجهر الدخلي والخارجي للقوى العربية والدولية. وفي هذا الإطار أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السوري في قمة الدول الثمانية النامية في القاهرة، أن سوريا تتعرض لاعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، محذراً من أن "التصعيد يهدد بإشعال المنطقة". ومن جهتها أعلنت الخارجية الفرنسية أن التقييم "للسلطات السورية الجديدة سيكون بناء على أفعالها وليس على الخطابات أو إعلان النوايا".
وعلى الصعيد الداخلي ومع تصاعد الخوف من التطرف، تجمع مئات السوريين في ساحة الأمويين بدمشق للمطالبة بنظام مدني وإشراك النساء في الحياة العامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   