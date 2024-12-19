living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حسن خليل: هذا هو الخطأ الاستراتيجي في الفكر الشيعي السياسي منذ العصر الأموي!

19
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب الخبير الإقتصادي حسن خليل: ما هو الخطآ الاستراتيجي في الفكر الشيعي السياسي منذ العصر الأموي اي منذ 1300 سنة حتى اليوم؟
 
وأضاف: "لم يعرفوا يوما، ومنذ انتشار الاسلام السياسي، كيفية ترجمة انجاز ما بالسياسة.  
لم يقتنعوا يوما ما ان  دمج الاخلاق والقيم والورع  الديني والاخلاق بالسياسة مدمر وقاتل.. بل يقود الى الفشل..
وكذلك هي نتيحة تلبيس بالفساد والمصالح بالتدين، او التقوقع والتزمت المذهبي. 
هكذا كانت مؤخرا هي الحال في العراق ولبنان..
تصرف الشيعة في لبنان، وكأنهم ليسوا من النسيج المحلي.
وفي العراق كأنهم ليسوا من النسيج الاقليمي.. وهكذا كانوا على مر القرون.. 
لقد اوصى المرحوم الشهيد السيد موسى الصدر اتباعه بالاندماج في بيئتهم وفي محيطهم، وكذلك قلده المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين والمرحوم السيد محمد حسين فضل الله.. 
وتابع خليل: "لم يصغ لهم أكثرية اتباع المذهب، حتى باتوا مزيجا من متدينين.. او فاسدين مصالح وسلطة.. 
لا بديل لهم، ولا لغيرهم ايضا، عن الاندماج والانصهار في مجتمعاتهم. وان لا يتناسوا انهم متساوون في بيئتهم اللبنانية، وانهم اقلية في محيطهم المجاور..
 هذا واقع لن يتبدل.. 
حان الوقت للتطور في الفكر الشيعي السياسي الذي كان سائدا منذ الامويين وحتى اليوم. 
قد يكون في صلب العقيدة ان الائمة معصومين.. لكنهم لا ولم  يورثوا العصمة لاحد من الطامعين في الدنيا والسلطة..
كفى انكار وانتهازية لمن افسد..
وكفى مكابرة وانكار لمن بالغ او اساء التقدير..
على الطرفان المقصودان مسؤولية تاريخية..
والكف عن هدر الطاقات والكفاءات بحجج لم تكن يوما مقنعة.. 
عله لم يفوت الاوان..
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   