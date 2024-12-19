عملية سرقة كبيرة تهزّ منطقة القبة في طرابلس.. وسقوط جريح بإطلاق نار!

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تعرض المواطن “م.ط.” لإطلاق نار وسرقة مبلغ بقيمة ٧٠ ألف دولار أميركي، خلال توجّهه إلى منزله في منطقة القبة في طرابلس، شمالي لبنان.

وفي التفاصيل، أطلق مجهولون النار مما أدّى إلى إصابته بطلقات نارية في قدميه، وتمت سرقة المبلغ المذكور، قبل أن يفرّ الجناة إلى جهة مجهولة.

على إثرها، حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وجرى إسعاف الجريح ونقله الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، فيما عملت القوى الأمنية على فتح تحقيق بالحادثة.

يُذكر أن الجريح هو صاحب محل لبيع الهواتف الخليوية في منطقة القبة في طرابلس.