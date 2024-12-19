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منخفض جوي يقترب.. أمطار ورياح ناشطة في هذا الموعد!

19
DECEMBER
2024
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طقس مستقر وجاف يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من بعد الظهر يوم الجمعة ببعض التقلبات المحلية ثم يتحول الى ماطر مع رياح ناشطة اعتبارا من مساء السبت مع اقتراب منخفض جوي متمركز حاليا غرب ايطاليا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

الطقس المتوقع في لبنان:
- الخميس:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح جنوب البلاد . نحذر من تكون الملاح على جوانب الطرقات في المناطق الداخلية فجرا.
- الجمعة:
غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الى غائم مع تساقط امطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.
- السبت:
غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تقارب ال ٥٠كم/س ، تتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من المساء مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة شمال البلاد .
- الأحد:
غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال ٧٥كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠م ويتدنى مستواها خلال الليل فتلامس ال ١٧٠٠م .

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