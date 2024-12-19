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أسرار الصحف ليوم الخميس 19 كانون الأول 2024

19
DECEMBER
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
استبعد مصدر نيابي أن يكون إعلان اللقاء الديمقراطي تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية تعبيراً عن نضج التفاهمات الداخلية والخارجية حول اسم الرئيس، معتبراً أن الترشيح يعفي اللقاء الديمقراطي بذكاء من الإجابة على سؤال القوات اللبنانية له حول فرص تأييده ترشيح قائد القوات سمير جعجع، والترشيح يمنح اللقاء مرشحاً كما لدى الآخرين مرشّحين إلى حين التوافق الذي يرجّح أن يجري يوم الانتخاب وبعد عدة جولات ويمكن أن يتم التوافق على اسم قائد الجيش كما يمكن أن يتمّ على سواه.

 

كواليس
قال أحد قادة المعارضة السورية في الخارج إن النظام السابق لم يعامل المعارضة بالقسوة التي وردت في كلام قائد هيئة تحرير الشام لجهة أن مشاركة تشكيلات معارضة الخارج في إطار المرحلة الانتقاليّة يمكن أن تتمّ بصفتهم أفراداً لا بصفتهم تشكيلات منظمة. وأضاف لقد شاركنا في كل حوارات جنيف بصفتنا التنظيمية كقيادة للمعارضة والآن نعامل كأننا دخلاء على السياسة، بينما التشكيلات المسلحة التي رفضنا تصنيفها إرهابية ودافعنا عنها تحفظ لها مقاعد في الحكومة إلى جانب هيئة تحرير الشام.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
بدأ دفع أصناف من المساعدات، وفقاً لمعايير بالغة الحسابات الخاصة، بانتظار استكمال دفعات يجري البحث بتأمينها..



غمز
مع عودة تصدير الفاكهة اللبنانية الموسمية والخضار الى الخارج، سجلت الأسعار قفزة خلال اليومين الماضيين..

 


همس
ينقل عائدون من دولة غربية فاعلة أن الغطاء الدولي على لبنان، كان حاضراً على طريقة عدم انهيار البلد، وتحجيم مَن يلزم الوضع المستجدّ تحجيمه..

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