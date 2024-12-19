عناوين الصحف ليوم الخميس 19 كانون الأول 2024

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الأخبار: وقائع 7 أكتوبر السوري

إسرائيل المتورطة وإيران الخدوعة وروسيا الضعيفة

سوريا: أول حراك بوجه الجولاني

الجولاني أعلن والكل يلتزم: قائد الجيش مرشحاً أوّلَ للرئاسة | كلمة السر الرئاسية من دمشق مجدّداً

الديار: اللقاء الديموقراطي يتلقف التحولات الدولية ويرشح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية

فرنجية: أنا مستمر بترشيحي ولن نشارك في إيصال رئيس لا يملأ الموقع المسيحي الأول

نزوح سوري كثيف باتجاه لبنان... وجنبلاط حريص على حماية دروز سوريا





النهار: تأييد جنبلاطي لعون وبري يثير التعديل الدستوري... فرنجية يتنازل "لحريري مسيحي" والمعارضة تتريّث





اللواء: جنبلاط يرشح قائد الجيش.. وفرنجية يتريث للتنسيق مع الثنائي

ميقاتي يتبلغ دعم أردوغان لوقف الخروقات.. والاحتلال يسحب مستوطنيه من مارون الرأس





البناء: صواريخ وطائرات مسيرة يمنية تستهدف حاملات الطائرات والسفن الأميركية / الاحتلال يتمادى في الخروق ومستوطنون في مارون الراس واللجنة الدولية عاجزة / اللقاء الديمقراطي يرشح قائد الجيش… وباسيل يعترض… وفرنجية لا زال مرشحاً

l'orient le jour: Trois semaines de cessez-le-feu et une trentaine de morts : ce flou qui profite encore à Israël

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية:«إدارة العمليات العسكرية» تستهدف أمراء الحرب وتطول مرتبطين بأسماء الأسد

«المرصد السوري» تحدث عن حملات أمنية في الساحل وحماة وحمص



الأنباء الكويتية: اسم قائد الجيش يحلّق في البورصة الرئاسية.. وتحذير من المضاربة جراء الصعود السريع