نزوح سوري كثيف باتجاه لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

رغم تحسن الاوضاع في سوريا، تقول المعلومات ان نزوحا سوريا كبيرا مستمر باتجاه لبنان منذ اسبوع وحتى يوم امس لاسباب انسانية. وقد روى سكان اهالي بلدات لبنانية، خاصة في منطقة عكار، انهم شاهدوا سيارات فيها نساء واطفال سوريون يعبرون باتجاه الداخل اللبناني، دون ان يتم تحديد العدد للنازحين السوريين الذين دخلوا في الفترة الاخيرة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد.

انما الوضع الاقتصادي اللبناني لا يتحمل وفودا جديدة من النازحين السوريين، فالبنية التحتية بائسة وتكاليف المعيشة باهظة، وعليه هذا الامر سيزيد من معاناة الشعب اللبناني.

في المقابل، لا يزال الاتحاد الاوروبي مترددا في اعادة النازحين السوريين الى سوريا، نتيجة الوضع المتغير في البلاد.