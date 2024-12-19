الشرق الأوسط السعودية: تصريحات مساعد للشرع عن النساء تثير انتقادات في سوريا

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

رغم مشاعر التفاؤل التي لا تزال سارية بين السوريين بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، جاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم «الإدارة السياسية» التابعة لـ«إدارة العمليات العسكرية» عبيدة أرناؤوط، عن دور المرأة، التي رأى فيها أن بعض الوظائف غير ملائمة للمرأة لتثير «إحباطاً» في أوساط ناشطات سوريات.

وقال أرناؤوط في تصريحات بثها تلفزيون «الجديد» اللبناني، الاثنين الماضي، إن «كينونة المرأة بطبيعتها البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع كل الوظائف في الدولة كوزارة الدفاع مثلاً».

لكنه أضاف: «ما زال مبكراً الحديث عن عملها في مجال القضاء، وسيُترك للمختصين والقانونيين الدستوريين الذين يعملون على إعادة النظر في شكل الدولة الجديدة والمحددات التي ستوضع لعمل المرأة (كعنصر مهم ومُكرّم) وضرورة أن تكون المهام المنوطة بها تناسب طبيعتها البيولوجية».

تصريحات أرناؤوط أثارت عاصفة انتقادات وخلقت تساؤلات، منها ما عبّرت عنه الناشطة المدنية وعضو «المنتدى الاجتماعي» بدمشق حنان عاصي، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»: «هل حان الوقت لقرع أجراس الخوف؟».

وأضافت: «سقوط النظام أثلج قلوب السوريين وفرحنا بكل أطيافنا ومكوناتنا، ومنذ دخل أحمد الشرع (قائد «هيئة تحرير الشام» والقائد الفعلي للسلطة الجديدة) إلى دمشق، ونحن نهلل ونزغرد لاستقبال عهد جديد».

وتابعت عاصي: «ما نريده أن يكون عهداً للحريات والإنجازات والكل مستعد للانخراط بالعمل والكل متفائل؛ إلا أن ما قاله أرناؤوط يتناقض مع التطمينات التي أرسلتها الإدارة الجديدة، وما سبق أن صرح به الشرع بأكثر من ظهور إعلامي، ويثير المخاوف ويحبط الحالة الإيجابية التي تعم الشارع».