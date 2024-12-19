living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرق الأوسط السعودية: تصريحات مساعد للشرع عن النساء تثير انتقادات في سوريا

19
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

رغم مشاعر التفاؤل التي لا تزال سارية بين السوريين بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، جاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم «الإدارة السياسية» التابعة لـ«إدارة العمليات العسكرية» عبيدة أرناؤوط، عن دور المرأة، التي رأى فيها أن بعض الوظائف غير ملائمة للمرأة لتثير «إحباطاً» في أوساط ناشطات سوريات.

 

وقال أرناؤوط في تصريحات بثها تلفزيون «الجديد» اللبناني، الاثنين الماضي، إن «كينونة المرأة بطبيعتها البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع كل الوظائف في الدولة كوزارة الدفاع مثلاً».

 

لكنه أضاف: «ما زال مبكراً الحديث عن عملها في مجال القضاء، وسيُترك للمختصين والقانونيين الدستوريين الذين يعملون على إعادة النظر في شكل الدولة الجديدة والمحددات التي ستوضع لعمل المرأة (كعنصر مهم ومُكرّم) وضرورة أن تكون المهام المنوطة بها تناسب طبيعتها البيولوجية».

 

تصريحات أرناؤوط أثارت عاصفة انتقادات وخلقت تساؤلات، منها ما عبّرت عنه الناشطة المدنية وعضو «المنتدى الاجتماعي» بدمشق حنان عاصي، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»: «هل حان الوقت لقرع أجراس الخوف؟».

 

وأضافت: «سقوط النظام أثلج قلوب السوريين وفرحنا بكل أطيافنا ومكوناتنا، ومنذ دخل أحمد الشرع (قائد «هيئة تحرير الشام» والقائد الفعلي للسلطة الجديدة) إلى دمشق، ونحن نهلل ونزغرد لاستقبال عهد جديد».

 

وتابعت عاصي: «ما نريده أن يكون عهداً للحريات والإنجازات والكل مستعد للانخراط بالعمل والكل متفائل؛ إلا أن ما قاله أرناؤوط يتناقض مع التطمينات التي أرسلتها الإدارة الجديدة، وما سبق أن صرح به الشرع بأكثر من ظهور إعلامي، ويثير المخاوف ويحبط الحالة الإيجابية التي تعم الشارع».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   