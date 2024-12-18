وزارة الزراعة: لا انتشار للأمراض أو نفوق غير طبيعي للطيور في بلدة المكاربة - عكار

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أوضحت وزارة الزراعة، في بيان اليوم، ما يتم تداوله بشأن مزارع الدواجن في منطقة عكار، واشارت الى ان "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً تتعلق بوجود مزارع دواجن غير قانونية وادعاءات بانتشار أمراض بين الطيور في بلدة المكاربة في منطقة عكار. فور انتشار الخبر، قام فريق من دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة عكار بالكشف الميداني على المزارع المذكورة، حيث تبيّن أن المزارع قديمة وليست حديثة الإنشاء، ويعود بعضها لعقود سابقة، كما لم تُلاحظ أي حالات انتشار للأمراض أو نفوق غير طبيعي للطيور. إن نتائج الكشف أظهرت أن المزارع المعنية ملتزمة بالمعايير البيطرية المطلوبة، ولا صحة لما يُشاع عن تفشي أي وباء.

بناءً عليه، تشدد وزارة الزراعة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى إثارة الذعر بين المواطنين".