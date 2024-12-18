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منشور للسيد عن "المُسيّرات والأزيز": لا أحد من أهل دولتنا العليّة وقياداتها السيادية نطق حرفاً

18
DECEMBER
2024
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كتب النائب جميل السيد، اليوم الأربعاء، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "اكس":

"المُسيّرات والأزيز… قرأتُ عدة مرّات إتفاق وقف النار الأخير بين لبنان وإسرائيل تحت الإشراف الأميركي الفرنسي والذي من المفترض أن يكون قيد التنفيذ منذ 27 تشرين الثاني، ولم أجد فيه بنداً واحداً يسمح بتحليق المسيّرات الإسرائيلية التي تئِزُّ وتُزعِج وتستفزّ اللبنانيين يومياً، ليلاً ونهاراً، فوق بيروت وضواحيها ومختلف المناطق اللبنانية".

وأضاف السيد، "لا أحد من أهل دولتنا العليّة وقياداتها السيادية نطق حرفاً أو شرح للناس أو إستنكر أو إعترض على ما يجري، وكأنّ ذلك التحليق والإزعاج اليومي هو أمرٌ طبيعي او قصاص يومي يجب على اللبنانيين الإعتياد عليه".

وتابع السيد، "هل من أحد في الدولة يعالج هذا الوضع أم نتّصِل بأدرُعي ليضَع لنا جدولاً بتحليق المسيّرات"

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