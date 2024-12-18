اليكم مستجدات انتشال جثامين الشهداء من الخيام...!

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أنه "بإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، يواصل عناصر الدفاع المدني، ولليوم الثالث على التوالي، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، العمل على رفع الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء في بلدة الخيام".