اليكم مستجدات انتشال جثامين الشهداء من الخيام...!

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أنه "بإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، يواصل عناصر الدفاع المدني، ولليوم الثالث على التوالي، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، العمل على رفع الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء في بلدة الخيام".
وذكلات المديرية، أنه "في حصيلة العمليات التي نفذها العناصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن، تم انتشال جثماني شهيدين من محلة الحمام وحي الجلاحية في بلدة الخيام"، مؤكدةً أنها "ستستمر بعمليات البحث والمسح الميداني الشامل إلى حين العثور على جميع المفقودين".