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في مستهل زيارة دولة أردوغان التقى ميقاتي...مراسم استقبال رسمية في المجمع الرئاسي(بالصور)

18
DECEMBER
2024
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إستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصر اليوم في مستهل زيارة دولة تستمر ساعات عدة.
واقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ورافقت فرقة الخيالة سيارة رئيس الحكومة حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان الرئيس أردوغان في استقباله.

وبعد وصول الرئيسان أردوغان وميقاتي إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي واللبناني وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالرئيس ميقاتي.
وحيّا رئيس الحكومة حرس الشرف، ثم توجه والرئيس أردوغان لالتقاط الصور الرسمية أمام العلمين التركي واللبناني
وتوجها عقب ذلك لعقد لقاء ثنائي يليه اجتماع موسع على مستوى الوزراء.
كما عقد الوزراء اللبنانيون والاتراك اجتماعات عمل ثنائية.

الوفد اللبناني
ويضم الوفد اللبناني وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير لبنان في تركيا غسان المعلّم، وممثل قيادة الجيش العميد يوسف حداد.

الوفد التركي
ويضم الوفد التركي وزير السياحة محمد نوري ارسوي، وزير الطاقة البارسلان بيرقدار، وزير الزراعة ابراهيم يوماكلي، وزير الدفاع بشار غولير،وزير البيئة مراد قرم،وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر اورال اوغلو ، السفير التركي في بيروت مراد لوتيم ومحافظ انقرة واصب شاهين.


ضريح اتاتورك
وكانت المحطة الاولى في زيارة رئيس الحكومة الى انقرة زيارة ضريح مؤسس الدول التركية الحديثة مصطفى كمال اتاتورك حيث كان في استقباله والوفد اللبناني المدير العام لادارة ضريح اتاتورك ومدير عام المراسم في وزارة الخارجية التركية.
وقد وضع الرئيس ميقاتي اكليلا من الزهر على الضريح ثم وقف دقيقة صمت تلاها الاستماع الى عزف نشيد الموت.
وكتب الرئيس ميقاتي في السجل الذهبي كلمة ثم قام بجولة في متحف اتاتورك.

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