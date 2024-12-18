المستجدات السياسية لاسيما الإستحقاق الرئاسي...بين بري وحنكش!

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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المستجدات السياسية لاسيما الإستحقاق الرئاسي وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله النائب الياس حنكش والأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر .

وبعد اللقاء قال حنكش : إلتقينا دولة الرئيس نبيه بري ونقلنا له رسالة من رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل والحاجة في هذه المرحلة التي نمر بها ونسير فيها بين النقاط بأن نذهب بنفس الوقت الى جلسة نهائية في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية مهما صار .

وأضاف : المطلوب بأن نخرج من هذه الجلسة ويكون لدينا رئيس للجمهورية على مستوى التحديات التي نمر بها ويكون أيضاً لديه برنامج لجمع اللبنانيين ما بعد هذه الإنتخابات من خلال برنامج يبدأ بمؤتمر مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين وورشات على كافة المستويات لكي نستطيع من خلال التحدي الذي نواجهه بأن يكون لدينا فرصة أساسية ونهائية لبناء بلد على أسس جديدة وواعدة لمستقبل أفضل لهذا البلد ، ولا نعود الى إستعمال نفس الوسائل والأساليب والذهنية التي أوصلت البلد الى المرحلة التي نحن فيها .

وختم حنكش : على أمل أنه في الأيام المتبقية ومن خلال الإجتماعات والقنوات المفتوحة مع كل الأفرقاء نستطيع التوصل الى أكبر عدد ممكن حول إسم رئيس عتيد يمكن إنتخابه في هذه الجلسة .

كما بحث الرئيس بري المستجدات السياسية خلال استقباله نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي .