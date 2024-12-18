ابو زيد علق على نصب خيم اسرائيلية في مارون الراس: على السلطات اللبنانية "المتابعة"!

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كتب النائب السابق أمل ابو زيد عبر حسابه على منصة "اكس":

كأن الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لا تكفي لناحية استمرار الغارات حيناً وتفجير منازل حيناً آخر واستمرار تحليق الطيران في كل الأحيان حتى تأتي اليوم خطوة خطيرة جداً تتمثل بعبور اسرائيليين الحدود اللبنانية ونصب خيم في منطقة مارون الراس ورفع لافتات مستفزة ومستنكرة كُتب عليها "لبنان لنا". إن هذه الحادثة تفترض المتابعة الجدية من السلطات اللبنانية كي لا يُسمَح بتكرارها وكي يُمنَع التفكير بإنشاء أي مستوطنة اسرائيلية في جنوبنا الغالي.