حراك المعلمين المتعاقدين يرفع الصوت... هذا ما دعا اليه!

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إستهجن حراك المعلمين المتعاقدين برئاسة حمزة منصور، "قرارات وكتيبات يقال أنها صدرت عن مناطق تربوية تلزم فيها الأساتذة في المدارس المنكوبة والمتضررة بالتعليم فقط عبر تطبيق"تيمز"، وإلا لن تحسب لهم بدل الانتاجية"، لافتا الى" قرار وزارة التربية الذي ينص على استمرار التعليم في المدارس المقفلة والمتضررة بسبب الحرب العدوانية من خلال وعبر الوسائل المتاحة"، معتبرا انه "لا يلزم المعلم بأية وسيلة تعليمية".