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"لمن يهمه الأمر"... اعلان هام من قوى الأمن الداخلي!

18
DECEMBER
2024
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني عن حاجتها لتطويع ضباط اختصاصييّن بطريقة المباراة، من بين المدنيين الذّكور والإناث، ومن عسكريّي الخدمة الفعليّة الحاليّين والسّابقين في القوى المسلّحة (جيش- قوى أمن – أمن دولة – أمن عام- ضابطة جمركية)، في مجالات الطّب، الصّيدلة، الهندسة، والمعلوماتيّة. وقالت في بيان: “على الراغبين بالتّطوّع تقديم طلباتهم شخصياً الى اللّجنة المشكّلة لهذه الغاية في مبنى قيادة وحدة شرطة بيروت، خلال أوقات الدّوام الرسمي من كل يوم عمل عادي، اعتباراً من تاريخ 2-1-2025 لغاية تاريخ 17-1-2025 ضمناً”. وتابعت المديرية: “للاطّلاع على الشّروط والمستندات المطلوبة، يرجى زيارة الموقع الالكتروني العائد للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي على الرابط التالي: كذلك، أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن افتتاح مباراة للتّطوع لرتبة دركي متمرّن من بين المدنيّين الذّكور والإناث (عازب، أرمل أو مطلّق من دون أولاد)، ومن عسكريّي الخدمة الحاليّين والسّابقين في القوى المسلّحة (جيش- قوى أمن – أمن دولة – أمن عام- ضابطة جمركيّة). وقالت: “على الراغبين بالتطوّع تقديم طلباتهم شخصياً، في مراكز السرايا الاقليمية في وحدتي الدرك الاقليمي وشرطة بيروت، طيلة أيام الأسبوع من الإثنين حتى الجمعة، من السّاعة الثّامنة صباحاً ولغاية السّاعة السّابعة عشرة مساءً، ما عدا أيام العطل الرسمية، وذلك اعتباراً من تاريخ 2-1-2025 لغاية تاريخ 24-1-2025 ضمناً، على أن تكون مرفقة بالمستندات المطلوبة”.

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