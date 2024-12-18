"قضاء غب الطلب"... القاضية عون ترفع الصوت: مدعي عام التمييز فاتح قضاء على حسابه

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كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "اكس":

القضاء غب الطلب .بيوقف غب الطلب وبيترك غب الطلب .مدعي عام التمييز الحالي فاتح قضاء على حسابه او بالأحرى على حساب من الذي يأمر الان في السلطة وما ادل على ذلك أن الرئيس ميقاتي عمم تعميم هذا الأخير الباطل هلى الادارات بسابقة تشكل تدخلا غير مسبوق في القضاء.ثم .بالامس قرر طرد قاضية شريفة لانها عم تحارب الفساد ومطلوب طردها من قبل المنظومة في ملف فارغ المضمون. بيرجع بوقف هذه القاضية عن العمل اي النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان وبيتعدى على صلاحياتها و بيتعدى على صلاحية محامي عام استئنافي اخر( بمعزل عن موضوع هذا الملف). بوقف على ذوقو وبيترك على ذوقو لا مش ماشي الحال .بيستمر بتوقيف التحقيق في جريمة العصر :انفجارمرفا بيروت. عدالة صفر يجب بالحاح تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة ووضع حد لممارسات ابعد ما تكون عن الممارسة القضائية الصحيحة وعن الهدف من وجود قضاء،اذا كان بدنا بالفعل عدالة تحمي حقوق الناس .