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الطقس يتحول اعتبارا من هذا اليوم.. أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية

18
DECEMBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر وجاف يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من مساء الجمعة ببعض التقلبات المحلية ثم بتحول الى ماطر مع رياح ناشطة اعتبارا من مساء السبت مع اقتراب منخفض جوي متمركز حاليا غرب ايطاليا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، نحذر من تكون الملاح على جوانب الطرق في المناطق الداخلية فجرا.
الخميس:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح جنوب البلاد.
الجمعة:
غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الى غائم مساء، مع احتمال هطول امطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.
السبت:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة تقارب ال 60 كم/س ، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من المساء تشتد غزارتها خلال الليل مترافقة بعواصف رعدية بخاصة شمال البلاد .

-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الداخل من درجة الى 19 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شرقية، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,38
-ساعة غروب الشمس: 16,32

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