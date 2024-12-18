"حادث خطير".. عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خياماً في منطقة مارون الراس!

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ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "مواطنين إسرائيليين عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خياما في منطقة مارون الراس. وأضاف، "التحقيق جار في هذا الحادث الخطير".

وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد زعم أمس الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مركبة في جنوب لبنان، بعد رصد شخص قال إنه ينتمي إلى "حزب الله"، كان يقوم بوضع وسائل قتالية عليها.

وأضاف أدرعي أن ما وصفه بـ"النشاط" يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وأكد، أن الجيش الإسرائيلي يبقى ملتزمًا بالتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل الانتشار في جنوب البلاد، والعمل على إزالة ما سماها "التهديدات" الموجهة إلى إسرائيل ومواطنيها.