اتصال بين بري وهوكشتاين.. ماذا جاء فيه؟!

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جرى اتصالاً بين رئيس مجلس النواب، نبيه بري، والموفد الأميركي أموس هوكشتاين، حيث تم التباحث في الخروقات الإسرائيلية المستمرة بعد وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، بحسب مصادر "العربية".

وشكا بري من استمرار إسرائيل في خروقاتها، حيث استهدفت عدداً من المدنيين، وواصلت تدمير مئات المنازل في البلدات الحدودية، لاسيما في الناقورة، التي تضم مقر قوات "اليونيفيل" منذ عام 1978.

وجاء هذا الاتصال بين بري وهوكشتاين قبل اجتماع لجنة الرقابة، الذي يعقد اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ القرار 1701 بعد الحرب الأخيرة، برئاسة الجنرال الأميركي كاسبر جيفرز، وبمشاركة ضباط من فرنسا والجيشين اللبناني والإسرائيلي، فضلاً عن القوة الدولية.

وفي معلومات لـ"العربية"، فإن الوفد اللبناني سيعكف على استعراض قائمة الخروقات الإسرائيلية في عدد من البلدات الواقعة داخل منطقة الـ1701، جنوب نهر الليطاني وشماله، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ ضربات في مناطق مختلفة، دون الاكتراث بالاتفاق الذي تم، كما سيتناول الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة خروقات الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التي لا تفارق سماء بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى.