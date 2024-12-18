بالصورة "معتمرا عمامة والده".. أين ظهر نجل السيد؟

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ظهر محمد مهدي، نجل أمين عام "حزب الله" الراحل حسن نصر الله مساء يوم الثلاثاء في مدينة قم وسط إيران، معقل المرجعيات الشيعية والحوزة الدينية، مرتديا عمامة والده السوداء.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "محمد مهدي نجل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله متواجد في إيران منذ أيام"، وأضافت وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، أن "محمد مهدي ارتدى عمامة والده على يد المرشد علي خامنئي".

وكتب محمد جواد حسن نصر الله، النجل الآخر لنصر الله، عبر حسابه على منصة "إكس" إن شقيقه محمد مهدي ارتدى عمامة والده.

ويدرس محمد مهدي في الحوزة الشيعية بمدينة قم وسط إيران منذ سنوات، وهو النجل الرابع لحسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية مع عدد من قادة "حزب الله" في 27 سبتمبر الماضي، وأنجب نصر الله 5 أبناء هم "هادي وزينب ومحمد جواد ومحمد مهدي ومحمد علي".