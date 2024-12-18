العدو يواصل نسف ما تبقى من المنازل في كفركلا

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في الميدان، أقدمت قوات إسرائيلية معادية فجراً، على جرف عدد من الطرق الفرعية وهدم منازل داخل بلدة الناقورة.

وأطلق جيش العدو الإسرائيلي رشقات رشاشة داخل بلدة الناقورة أثناء عمليات تجريف مستجدّة تنفذها جرافات إسرائيلية في الأحياء التي دخلتها بعد وقف إطلاق النار. أيضاً، استهدف قصف مدفعي إسرائيليّ أطراف بلدة حلتا.

الى ذلك، واصلت قوات العدو الإسرائيلية عمليات نسف ما تبقى من المنازل في بلدة كفركلا. وأفيد أن الجيش اللبناني انتشل 37 شهيداً من بلدة العديسة بمعاونة الصليب الأحمر اللبناني.