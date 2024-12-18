سوريا: الأمم المتحدة تنبّه من مخاطر تقويض الوضع الجديد

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في المشهد السوريّ كانت إحاطة المبعوث الأممي للأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسون دعوة للانتباه إلى مخاطر تقويض الوضع الجديد، عبر إشارته لنقاط تفجير محتملة في الوضع تبدأ من مخاطر صدام الجماعات المسلحة التي لا توافق كلها على المواقف العقلانية لقائد حركة تحرير الشام أحمد الشرع، كما قال بيدرسون، ومن جهة ثانية أبدى بيدرسون القلق من مخاطر انفجار مواجهة كردية تركية في شمال سورية، كما دعا الى تدخل دولي فوري للجم التحركات الإسرائيلية التي تعتدي على السيادة السورية وفرض العودة إلى العمل باتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 واحترام أحكامه، لأن العكس سوف يعني تقويض الوضع القائم وإزالة أي آمال مستقبلية بالتعافي.