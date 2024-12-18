«التوافق الوطني» يعمل على ايجاد القواسم المشتركة...

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

علمت «اللواء» في هذا الاطار ان تكتل «التوافق الوطني» بدأ العمل على ايجاد القواسم المشتركة بين الكتل النيابية حول مواصفات وشخص الرئيس العتيد للجمهورية، وذلك بعد تحديد الرئيس نبيه بري جلسة لانتخاب الرئيس في يوم التاسع من الشهر القادم.



وأجرى اعضاء التكتل العديد من الاتصالات والتقوا المرشح الرئاسي فريد هيكل الخازن واستمعوا منه الى رؤيته في حال وصوله الى سدّة الرئاسة، وطالبوه كما طالبوا بقية المرشحين بالتزامات جوهرية أهمّها الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته دون استنسابية.



كما التقوا المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي وضعهم في صورة المشاورات التي يجريها الرئيس بري وآخر ما توصّل اليه في هذا الاطار، واعادوا امامه التشديد على حرية قرارهم والانفتاح على كل االخيارات بما فيها خيارات المعارضة التي تسهم في انقاذ لبنان على كل المستويات.