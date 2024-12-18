رئاسيًا: حسم اسم المرشح النهائي

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

رئاسياً، تواصل الحراك الداخلي للتوصل الى توافق على مرشح رئاسي، فيما ذكرت المعلومات ان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني أجرى محادثات في بيروت حول الملف الرئاسي، كما يتواجد في لبنان ايضا بحسب المعلومات وفد مصري للغاية نفسها يجري اتصالات بعيدا من الاضواء.



وحول ملف الرئاسة، قالت مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ«اللواء» أن هذا الملف بدأ في مرحلة الدخول في الأسماء المرشحة والكتل النيابية بدأت تطرح الخيارات أمامها وإن هناك أكثر من اسم لدى هذه الكتل وتنتظر استكمال المشاورات لحسم اسم المرشح النهائي بعد معرفة حظوظ نجاحه.



ورأت هذه المصادر أن هناك سلسلة اتصالات تشق طريقها من أجل بلورة الموقف قبل جلسة انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل.

ولفتت إلى أن الثنائي الشيعي لن يخرج عن وحدة الموقف ويبقى تقاطعه مع التيار الوطني الحر غير نهائي إلا إذا تماهت المواقف من الاسم المرشح، وهناك نسبة كبيرة في أن يقوم التفاهم بينهم، مؤكدة أن هناك موقفا وشيكا للمعارضة دون طرح أسماء منعا لحرقها منذ الآن، وأي تبنٍّ لمرشح فيتم وفق قرار تنسيقي.