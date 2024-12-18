أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن التقرير الذي قدمه المبعوث الأممي غير بيدرسون عن الوضع في سورية أمام مجلس الأمن أثار القلق والوجوم لدى ممثلي الدول الغربية التي كانت تشعر بنشوة الانتصار بإسقاط النظام السابق. فما عرضه بيدرسون يقول إن سورية هي صندوق باندورا الذي تمّ فتحه ولن يستطيع أحد السيطرة على ما يخرج منه محدداً ثلاث معضلات يصعب ضبطها: وهي الصراع الكردي التركي، والانقسام الحاد داخل المجموعات المسلحة، والتشدد الإسرائيلي بتحقيق مكاسب أمنية وجغرافية فورية من التغيير في سورية. ما يعني أن فوضى غير خلاقة سوف تحكم سورية.

كواليس

قالت مصادر نيابية لبنانية إن المرشحين الذين يجري التداول بأسمائهم لرئاسة الجمهورية لا يملكون كتلاً نيابية ثابتة بحيث إن مرشحاً يملك عدداً من الأصوات ويسعى إلى زيادته، بل كلهم حاصل تقاطعات تبحث عن توافق خارجي وداخلي على اسمائهم باستثناء اسمي سليمان فرنجية وسمير جعجع، حيث لا يزال الأول يحظى بدعم الثنائي إلى أن يتم التوافق على اسم يملك فرص الفوز بأغلبية ساحقة. بينما يملك الثاني تأييد نواب القوات اللبنانية بالتأكيد إلى حين التوافق على اسم تتبناه المعارضة التي تفككت بعد ترشيح نعمت افرام، وأنه بين الأسماء الممكن التوافق عليها يتقدّم قائد الجيش الذي يحتاج إلى شبه إجماع وليس مجرد توافق تعطله فيتوات قوية، ويليه مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري الذي تتبنّاه قطر ولا تزال السعودية متردّدة في السير فيه. بينما يقال إن واشنطن تعارض ترشيحه لحساب دعمها ترشيح قائد الجيش.

اللواء: أسرار

لغز

لم يُعرف بعد بالضبط دور وتأثير فرنسا بلجم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بالجنوب، لكن المصادر الفرنسية تؤكد أنها تنسق كل الخطوات مع الجانب الأميركي وتضغط عبره لوقف الخروقات؟

غمز

سمع مرجع رفيع تلميحات «واضحة جداً»، وفقاً لمصدر مطَّلع، حول المرشح الرئاسي الذي ترغب بإيصاله «مجموعة الخمس»..

همس

يروي دبلوماسي لبناني، عمل في المفاوضات الدولية، باسم الأمم المتحدة، أن لبنان واجه صعوبات بإقناع العالم الغربي بموقفه، إبان حرب ما سُمِّي «بالإسناد»!