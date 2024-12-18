عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2024

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الأخبار: وقائع 7 أكتوبر السوري

إجراءات لمساعدة النازحين في البقاع وترتيبات عند المعابر مع سوريا

واشنطن تضغط: إنتخبوا عون الآن!

الديار: باسيل يطرح لائحة خماسية للرئاسة... والقوات والمعارضة ترفعان الفيتو!

باريس لجنبلاط: الامور تبدلت ما كان يصح بالامس سقط اليوم

لا موعد جديد لاجتماع «الخماسية» ومفاجأة في تحقيقات المرفأ

النهار: "معركة" تأمين الانتخاب بعد ضمان النصاب جوزف عون "تصاعدياً" لا يُسقط منافسيه

الجمهورية: بري مطمئن لجلسة 9 كانون الثاني

الشرع يتعهد بحل الفصائل



اللواء: حراك عربي ونيابي للتفاهم على الرئيس.. واجتماع حاسم للجنة وقف النار

رئيس الحكومة يكرِّم «الميدل إيست» وبلينكن يتصل بالحوت.. وجنبلاط إلی دمشق الأحد

البناء: تأكيدات فلسطينية إسرائيلية وأميركية على قرب التوصل لاتفاق حول غزة / بيدرسون: الصراع لم ينته في سورية والاعتداءات الإسرائيلية تقوّض كل شيء / حردان: لانتخاب الرئيس وبري صمام أمان… والمقاومة ضد العدوان والتقسيم

l'orient le jour: Au Liban et au Moyen-Orient, il n’y a plus de retour en arrière possible



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: دمشق... «صندوق باندورا» انفتح لأبنائها والعالم

الحياة تسير بانتظام كاستراحة بين شوطين

الأنباء الكويتية: انهماك الجيش بين حفظ الأمن ومراقبة الحدود والانتشار جنوباً

اتفاق على الانتخاب في جلسة 9 يناير ينتظر الاتفاق على هوية الرئيس