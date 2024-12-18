عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2024

الأخبار: وقائع 7 أكتوبر السوري
إجراءات لمساعدة النازحين في البقاع وترتيبات عند المعابر مع سوريا
واشنطن تضغط: إنتخبوا عون الآن!
الديار: باسيل يطرح لائحة خماسية للرئاسة... والقوات والمعارضة ترفعان الفيتو!
باريس لجنبلاط: الامور تبدلت ما كان يصح بالامس سقط اليوم
لا موعد جديد لاجتماع «الخماسية» ومفاجأة في تحقيقات المرفأ
النهار: "معركة" تأمين الانتخاب بعد ضمان النصاب جوزف عون "تصاعدياً" لا يُسقط منافسيه
الجمهورية: بري مطمئن لجلسة 9 كانون الثاني
الشرع يتعهد بحل الفصائل
اللواء: حراك عربي ونيابي للتفاهم على الرئيس.. واجتماع حاسم للجنة وقف النار
رئيس الحكومة يكرِّم «الميدل إيست» وبلينكن يتصل بالحوت.. وجنبلاط إلی دمشق الأحد
البناء: تأكيدات فلسطينية إسرائيلية وأميركية على قرب التوصل لاتفاق حول غزة / بيدرسون: الصراع لم ينته في سورية والاعتداءات الإسرائيلية تقوّض كل شيء / حردان: لانتخاب الرئيس وبري صمام أمان… والمقاومة ضد العدوان والتقسيم
l'orient le jour: Au Liban et au Moyen-Orient, il n’y a plus de retour en arrière possible
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: دمشق... «صندوق باندورا» انفتح لأبنائها والعالم
الحياة تسير بانتظام كاستراحة بين شوطين
الأنباء الكويتية: انهماك الجيش بين حفظ الأمن ومراقبة الحدود والانتشار جنوباً
اتفاق على الانتخاب في جلسة 9 يناير ينتظر الاتفاق على هوية الرئيس