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هذا هو الثابت الوحيد في الإنتخابات الرئاسية

18
DECEMBER
2024
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الأنباء الكويتية: في لبنان اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 يناير 2025. رئيس يحمل الرقم 14 منذ الاستقلال، لكن حتى كتابة هذه السطور، لا اتفاق بعد على اسمه.

 

ولعلها المرة الأولى منذ انتخابات 1970، لا تعرف فيها هوية رئيس الجمهورية، وخصوصا بعد اتفاق الطائف، إذ انتخب رئيسان هما: إلياس الهراوي والعماد اميل لحود ومددت ولاية كل منهما 3 سنوات، فأمضيا 9 أعوام في الحكم، في حين أمضت البلاد تقريبا ولاية شبه كاملة من دون رئيس للجمهورية، بعد تعذر إجراء الاستحقاق الدستوري في 2007 تاريخ نهاية ولاية الرئيس اميل لحود، و2014 تاريخ نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، و2022 تاريخ نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون.

 

وقبل الطائف انتهت ولاية الرئيس أمين الجميل بتعيين حكومة عسكرية برئاسة العماد ميشال عون، إلى حين انتخاب الرئيس رينيه معوض في الخامس من نوفمبر 1989، ثم اغتياله في يوم عيد الاستقلال في 22 منه، وانتخاب الرئيس إلياس الهراوي.

 

الثابت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ثبت موعد الانتخابات، تحت واقع تجنيب البلاد خطر التشرذم في هذه اللحظة الإقليمية الصعبة.

 

والمعول عليه اتفاقه مع الأميركيين على انتخاب رئيس يحظى بدعم دولي وعربي، يؤدي إلى تدفق الاستثمارات على البلاد، تمهيدا للنهوض الاقتصادي وإصلاح مقومات أساسية منها قطاع الكهرباء، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي بعد تمكينه نيل ثقة المودعين الذين ضاعت أموالهم.

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