"أموالنا لنا" بعد التحقيق مع زوجة سلامة: الحق لا يموت!

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لفتت جمعية "اموالنا لنا" الى أنه "بعد الإدعاء على الحاكم السابق رياض سلامة و زوجته و ستيفاني صليبا في ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ ،من قبل مؤسس جمعية "أموالنا لنا" السيد فراس طنوس، ها هو تعب المحاميتين الأستاذة مايا جعارة و الأستاذة أرليت بجاني و مثابرة القاضية غادة عون و شجاعة السيد عزيز سليمان اليوم يتجلّى بعد كل الحواجز و العراقيل و لكن في فرنسا.

وأكدت الجمعية في بيان لها: تخضع ندى سلامة زوجة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة للتحقيق في باريس منذ صباح اليوم الثلثاء، ولم يتم الإفراج عنها حتى الساعة وذلك في ملفات مرتبطة بها وبزوجها.

وختمت: "الحق لا يموت …فلا بدّ أن يستجيب القدر".